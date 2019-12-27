مران الزمالك.. جلستان لكارتيرون وتقسيمة استعدادا لزيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على ملعب "ليفي موانا واسا" الذي يحتضن مباراة زيسكو الزامبي.

ويواجه الزمالك فريق زيسكو الزامبي غدا السبت بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ اللاعبون بعدها عملية الإحماء بالجري حول الملعب.

وعقد كارتيرون جلسة أخرى مع المدرب العام سامي الشيشيني أثناء عملية الإحماء، للتشاور معه حول بعض الأمور الخاصة بخطة المباراة أمام زيسكو التي سيتم تنفيذها في المران.

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وحضر أحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا، مران الفريق لمؤازرة اللاعبين، وتواجد بصحبته هاني زادة، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة بزامبيا.

وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال المران، حيث خاض الفريق مرانا خفيفا بالكرة الطائرة يتبعها تدريب على إرسال الكرات الطويلة بعرض الملعب.

وأجرى بعدها تقسيمة بنصف الملعب، وشارك في التقسيمة حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل، وشارك أيضا أمير عبدالعزيز المدرب.

الزمالك خسر أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (3-0) أمام مازيمبي في الكونجو، ثم فاز في القاهرة على أول أغسطس الأنجولي بهدفين نظيفين، ويسعى لتخطي عقبة زيسكو غدا السبت.

يُذكر أن مازيمبي الكونجولي يتصدر ترتيب المجموعة بعد حصد 6 نقاط في أول جولتين، ويأتي الزمالك في الوصافة برصيد 3 نقاط، بينما حصد فريقا زيسكو وأول أغسطس نقطة وحيدة لكل منهما.