تاريخ مشاركات المنتخبات الإفريقية للسيدات للكرة الطائرة في الأولمبياد

نشر الاتحاد المصري للكرة الطائرة نبذة عن تاريخ المنتخبات الافريقية للسيدات التى شاركت فى الاولمبياد بالاضافة للمنتخبات التى فازت باللقب.

وجاء منتخب كينيا في مقدمة الدول المشاركة حيث شارك في دورتين اولمبيتين عام 2000 والتي استضافتها استراليا وفاز بلقبها منتخب كوبا و 2004 والتي استضافتها اليونان وفاز بلقبها منتخب الصين ثم الجزائر بمشاركتين أيضا عامي 2008

والتي اقيمت في بكين بالصين وفاز بلقبها منتخب البرازيل ثم 2012 والتي اقيمت في انجلترا وفاز بلقبها منتخب البرازيل ايضا واخيرا منتخب الكاميرون الذي شارك في دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016 وفاز باللقب فيها منتخب الصين.

ولم تشهد منافسات الكرة الطائرة سيدات اي

مشاركة للمنتخب المصري الذي يسعى الى الظهور الأول من خلال التصفيات الافريقية التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من من 5 إلى 9 يناير المقبل بمشاركة 5 دول هي مصر والكاميرون وكينيا وبتسوانا ونيجيريا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بالتصفيات بمواجهة منتخب كينيا في افتتاح التصفيات يوم 5 يناير قبل ان يواجه منتخب نيجيريا يوم 7 يناير ثم يواجه الكاميرون يوم 8 من نفس الشهر ويختتم مشواره بالتصفيات بمواجهة منتخب بتسوانا يوم 9 يناير.