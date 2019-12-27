ممدوح عيد: السيرة الذاتية سبب اختيار تشاتشيتش لقيادة بيراميدز

قال المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن أسباب اختيار الكرواتي انتي تشاتشيتش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يعود إلي السيرة الذاتية القوية التي حققها في مشواره مع الأندية أو المتتخبات، لا سيما وأنه تولى تدريب كرواتيا لوقت طويل.
وأشار إلى أن نجاحه مع المنتخب الكرواتي، وكذلكنادي دينامو زغرب، وتحقيق البطولات، بالإضافة إلى امتلاكه لعامل الخبرة والعمل في المنطقة العربية مع المنتخب الليبي، كانت سببا في التعاقد مع المدير الفني الجديد.
واضاف خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد: "هدفنا هو الفوز بكل البطولات التينشارك فيها، نسير بخطى جيدة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية وكذلك كأس مصر، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة في مسابقة الدوري المصري الممتاز".
وعاد ليقول: "المدير الفني الجديد، عمل تحت ضغوط كبيرة في نادي دينامو زغرب، والذي يطلب دائما الفوز بكل البطولات، وهذا كان حافز كبير لنا للتعاقد معه، كما أن خبرته من العمل مع المنتخب الليبي سوف تسهل فهمه للاعب المصري في وقت سريع".
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