فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي بدوري أبطال إفريقيا. وتضم القائمة 21 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلى لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وحسام عاشور، وجيرالدو، ووليد أزارو، وجونيور أجايي. ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم في التاسعة مساء غد، السبت، باستاد السلام، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. وعلى لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وحسام عاشور، وجيرالدو، ووليد أزارو، وجونيور أجايي. ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم في التاسعة مساء غد، السبت، باستاد السلام، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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