هاني سعيد: تشاتشيتش اختيار مناسب لبيراميدز.. وأشكر زيزو

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن الوقت لم يكن كافيا لاختيار مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر، ولكن النادي نجح بالنهاية في التعاقد مع مدير فني كبير هو الكرواتي انتي تشاتشيتش، والذييمتلك سيرة ذاتية كبيرة.
أضاف هاني سعيد خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد أن الهدف هو العودة إلى الطريق الصحيح والمنافسة على كل البطولات، التي يشارك فيها نادي بيراميدز، لتحقيق إنجازيستحقه بفضل ما يمتلكه من إمكانيات وإدارة قوية.
ووجه المدير الرياضي، الشكر إلى الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، على تولي المسؤولية في الفترة الماضية، وقاد الفريق في فترة صعبة، كان خلالها على قدر المسئولية، متمنيا التوفيق للجهاز الفني الجديد، لا سيما وأن حلم الجميع داخل النادي هو تحقيق شيء جديد لهذا الكيان الكبير.
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