ممدوح عيد: مدرب بيراميدز الجديد يمتلك سجلًا حافلًا من النجاحات والإنجازات

قال المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه سعيد بالإعلان عن تعيين المدرب الكرواتي أنتي تشاشيتش مديرا فنيا جديدا لفريق الكرة مؤكدا أن المدرب يمتلك سجلا حافلا من النجاحات والإنجازات. سجلا حافلا من النجاحات والإنجازات. أوضح عيد أن المدرب وإنجازاته وتاريخه الكبير يتوافقان مع رؤية نادي بيراميدز وخططه المستقبلية وطموحه الكبير في المرحلة المقبلة. الكبير في المرحلة المقبلة. شدد المدير التنفيذي على أن الجميع تابع منتخب كرواتيا تحت قيادة مدرب بيراميدز الجديد وإمكانياته ستكون بمثابة نقلة للنادي الذي يطمح للفوز بالبطولات والتواجد في مكان أفضل بخريطة الكرة المصرية والأفريقية والعربية.

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