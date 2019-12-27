الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة بلاتنيوم في دوري الأبطال

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، المقرر إقامتها مساء غد السبت على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واشتمل مران الفريق على جانب بدني خفيف تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، ثم أدى اللاعبون بعض الجمل الفنية التي يرغب رينيه فايلر، المدير الفني، في تنفيذها خلال مواجهة بطل زيمبابوي.

وغاب شريف إكرامي ومحمود وحيد عن المشاركة في

المران الجماعي، بينما خاض باقي حراس المرمى بالفريق تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

وشهد مران اليوم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة، وفقًا للائحة دوري الأبطال، كما تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن أهمية مباراة بلاتينيوم، مؤكدًا احترام الأهلي جميع المنافسين في البطولة.