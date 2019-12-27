آلي يتألق في دوره الهجومي الجديد بقيادة مورينيو

لا يزال توتنهام هوتسبير يتحسس طريقه تحت قيادة مدربه الجديد جوزيه مورينيو لكن أكثر اللاعبين أستفادة منذ وصول المدرب البرتغالي كان لاعب الوسط ديلي آلي الذي تحول لمهاجم وأحرز هدف الفوز 2-1 على برايتون اند هوف ألبيون أمس الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد فترة تألق سجل خلالها 37 هدفاً بالدوري خلال ثلاثة مواسم منها 18 هدفا في موسم 2016-2017 تراجع آلي الموسم الماضي بسبب إصابات حالت دون مشاركته بأنتظام في المباريات.

وقبل تعيين مورينيو هز آلي (23 عاماً) الشباك ثلاث مرات فقط في 30 مباراة لكنه أحرز خمسة أهداف وصنع ثلاثة في آخر ثماني مباريات متفوقاً على أي لاعب آخر في الفريق منذ أن تولى مورينيو المسؤولية خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال مورينيو عقب تقدم توتنهام للمركز الخامس “يقول الناس إنه منذ وصولي أحرز ديلي آلي ثلاثة أو أربعة أهداف في الدوري وهدفاً أو هدفين في دوري الأبطال لكنني لن أنساق وراء ما يقولون.

“أرى أن ديلي آلي يبذل جهداً كبيراً في التدريبات. أحب اللاعبين الذين يعملون بجدية في التدريب”.

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وكان آلي أكثر لاعبي توتنهام ركضاً في الملعب أمام برايتون وكلل هدفه من تسديدة مباشرة من فوق رأس الحارس مات رايان أنتفاضة الفريق في الشوط الثاني الذي بدأ خلاله مورينيو متوتراً خارج الخطوط.

وقال هاري كين صاحب الهدف الأول لتوتنهام عن هدف آلي “كانت لمسة رائعة. وصلته الكرة سريعة وأطلقها مباشرة من فوق رأس الحارس. رائعة حقا إنه يستحق كُل هذا الثناء”.

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