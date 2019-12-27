سيد عبدالحفيظ: الفوز بأبطال أفريقيا هدف الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري أن المواجهة التي تجمع فريقه مع بلاتينيوم الزيمبابوي، غداً السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ستكون مهمة للغاية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إنه من المهم أستمرار أنطلاقة الفريق القوية بعد الفوز الأخير الذي حققه على الهلال السوداني في الجولة الثانية.

وأضاف أن مباراة بلاتينيوم تحظى باأهتمام كبير، والهدف الرئيسي هو تحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات، حيث يأمل الفريق بأن يكون التوفيق حليفه في مواجهة الغد، قبل أن يلتقى الفريقان مجددًا في الجولة الرابعة بزيمبابوي يوم 11من يناير المقبل.

وأوضح أن الأهلي دائمًا ما يكون تركيزه منصبًّا على المباراة التي يخوضها، وأن هناك فصلًا تامًّا بين البطولات التي يشارك بها الفريق، ولكن في النهاية هناك هدف محدد يسعى الجميع للوصول إليه وتحقيق الفوز في جميع المباريات التي يخوضها الفريق.

وأكد مدير الكرة أكتمال شفاء العديد من اللاعبين المصابين داخل صفوف الأهلي، خاصة مع عودة عمرو السولية ومشاركته في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في بطولة الدوري، وجاهزية زميله أحمد فتحي، ومشاركة رامي ربيعة مدافع الفريق في المران الجماعي بعد أكتمال شفائه من الإصابة العضلية التي أشتكى منها.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن دوري أبطال إفريقيا له حسابات خاصة، وأن الأهلي يسير من مباراة لأخرى وفق مراحل وأهداف محددة، وأن هدف الفريق في الوقت الحالي تخطى مرحلة دور المجموعات.

وقال إن بطولة دوري أبطال إفريقيا تحظى بأهمية كبيرة سواء من الجماهير أو اللاعبين والجهاز الفني، وأن هناك أهدافًا تم التأكيد عليها من بداية الموسم، وفي مقدمتها دوري أبطال إفريقيا، وفي الوقت نفسه يخوض الفريق مباريات في منتهى القوة في بطولة الدوري العام.

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