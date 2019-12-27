ليفربول يقطع إعارة لاعبه ناثانيل فيليبس من نادي شتوتجارت الألماني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، انهاء إعارة لاعبه ناثانيل فيليبس لنادي شتوتغارت الألماني، واستعادته من جديد ليدعم فريق الأول مع بدية الإنتقالات الشتوية.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “توصل ليفربول إلى اتفاق مع شتوتغارت بعودة ناثانيل فيليبس وانهاء إعارته ليكون مع الفريق بداية من يناير”.

وأضاف النادي، “سيكون اللاعب متاحًا للمشاركة مع الريدز في بداية الشهر المقبل، وسيكون بامكانه المشاركة مع الفريق بداية من مباراة إيفرتون يوم 5 يناير في كأس الاتحاد”.

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فيليبس (23 عامًا)، لعب 11 مباراة مع الفريق الألماني هذا الموسم، وهو ثانِ صفقات ليفربول الشتوية بعد ضم الياباني تاكومي مينامينو.

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