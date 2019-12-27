رسمياُ: أنتي تشاتشيتش مديراً فنياً لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز المصري، اليوم الجمعة، تعيين الكرواتي أنتي تشاتشيتش، مديرا فنيا جديداً للفريق الأول بالنادي.

ومن المقرر أن يقود تشاتشيتش الفريق بداية من المباراة القادمة أمام المصري البورسعيدي، والتي تقام بعد غد الأحد، في دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الإفريقي)..

وذكر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن المدرب الجديد يمتلك سيرة ذاتية حافلة، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الكرواتي، في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث حقق نتائج جيدة في البطولة، قبل الخروج أمام المنتخب البرتغالي الذي فاز باللقب، واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد التعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

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وأضاف :”سبق للمدير الفني الجديد لبيراميدز، خوض تجربة تدريبية لمدة ثلاث سنوات في ليبيا وحقق معهم نتائج طيبة للغاية، كما فاز مع فريق دينامو زغرب بالدوري الكرواتي”.

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