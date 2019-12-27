كولمان مستمتع بأفكار أنشيلوتي مع إيفرتون

قال شيموس كولمان مدافع إيفرتون إن لاعبي الفريق يكتسبون خبرة من أحد أفضل المدربين وهو كارلو أنشيلوتي الذي غير الشكل الدفاعي خلال الفوز 1-صفر على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الخميس.

وحل الإيطالي أنشيلوتي، الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع ميلان وريال مدريد، بدلاً من ماركو سيلفا السبت الماضي وغير طريقة الفريق من 4-4-2 التي طبقها المدرب المؤقت دنكان فيرجسون إلى 3-5-2 الأكثر مرونة.

وحقق أنشيلوتي انطلاقة مظفرة بفضل ضربة رأس من دومينيك كالفرت لوين في الدقيقة 80 بملعب جوديسون بارك كما صنع الفريق عدة الفرص وسدد 21 كرة على المرمى.

وقال كولمان لموقع إيفرتون على الإنترنت “هذا ما تدربناً عليه خلال الأسبوع فعند فقدان الكرة يعود اللاعبون لمساندة ثلاثي الدفاع. كنت سعيداً للقيام بذلك. فعلنا هذا في المران لبضعة أيام واستمتعت به.

“إنه مدرب قادر على جذب الأنتباه حين يتكلم. وحين يسير في الغرفة تنتبه له. أجرى بعض التعديلات وأعتقد أننا نستحق الفوز بهذا الأداء”.

وأضاف “يجب أن نشعر بالفخر لوجود مدرب بمثل هذا التاريخ الحافل وعلى اللاعبين الأستفادة من ذلك. يجب أن نتعلم من الأفضل ونأمل أن يساعدنا هذا في التقدم”.

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وكانت هذه ثاني مباراة على التوالي لإيفرتون دون أن تهتز شباكه ولم يخسر الفريق في أربع مباريات في الدوري ليحتل المركز 13 برصيد 22 نقطة بعد أن تراجع لمنطقة الهبوط قبل إقالة سيلفا في وقت سابق هذا الشهر.

وسيحل إيفرتون ضيفاً على نيوكاسل يونايتد صاحب المركز العاشر غداً السبت.

وقال كولمان “أعتقد أن قوة الدفع بدأت من خلال المباريات القليلة تحت قيادة دنكان. سننال قسطاً من الراحة ثم نستعد لخوض المباراة التالية… أتمنى أن نضيف ثلاث نقاط جديدة لنواصل الصعود في جدول الترتيب”.

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