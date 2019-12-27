جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز 2020/2019

تسعى أندية الدوري السوري الممتاز لإنهاء هيمنة نادي الجيش على لقب المسابقة هذا الموسم 2020/2019، حيث توج الجيش باللقب 17 مرة من بينهم خمسة ألقاب متتالية في المواسم الخمس الماضية، وسط منافسة ضعيفة من ناديي الوحدة والشرطة والكرامة.
ويُعد نادي الكرامة المنافسة الأول لنادي الجيش في صراع المقدمة، إذ يمتلك 8 ألقاب دوري، لكنه بعيد كل الُبعد عن الصورة منذ عام 2009 عندما تُوج بآخر ألقابه.
وانتفض نادي الجيش السوري على مدار العشر سنوات الماضية وتُوج بلقب الدوري 7 مرات.
ويتطلع نادي الاتحاد السوري للاقتراب من الكرامة أكثر بانتزاع لقب الدوري هذا الموسم، كي يُصبح على بُعد لقب وحيد من معادلة رقم الكرامة.
وتنقل مباريات الدوري السوري الممتاز على قناة دراما سوريا والتربوية، وتوجد أنباء عن أخذ قناة سما السورية لحق بث مباريات المسابقة مع بداية عام 2020.
ودائمًا ما تقام مباريات الدوري السوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.
جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 10
|
الفريق
|
عدد النقاط
|
عدد المباريات
|
????تشرين
|
23
|
10
|
????الوثبة
|
22
|
9
|
????الجيش السوري
|
19
|
10
|
4️⃣????اتحاد حلب
|
18
|
10
|
5️⃣ الوحدة
|
18
|
10
|
6️⃣ حطين
|
16
|
10
|
7️⃣ الكرامة
|
14
|
9
|
8️⃣ الشرطة السوري
|
12
|
10
|
9️⃣ النواعير
|
12
|
10
|
???? الطليعة
|
10
|
10
|
⑪ الفتوة
|
9
|
10
|
⑫ الساحل
|
8
|
10
|
⑬ ????جبلة
|
4
|
10
|
⑭ ????الجزيرة السوري
|
2
|
10
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