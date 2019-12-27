رئيس بعثة الزمالك يطالب لاعبيه بالفوز علي زيسكو

عقد هانى زادة رئيس بعثة فريق الزمالك في زامبيا، جلسة ودية مع لاعبي الفريق بهدف تحفيزهم ومطالبتهم بتحقيق الفوز على زيسكو الزامبي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا السبت.
وقال زادة خلال الجلسة إن لاعبيه قادرون على تحقيق الفوز لأنهم الأفضل، ورئيس النادي وعد بمفاجأة لهم في حال العودة بالنقاط الثلاث.
وحضر أحمد مصطفى سفير مصر في زامبيا مران الزمالك بملعب ليفي موانا واسا وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة زيسكو الزامبي.
ويلعب الزمالك مع مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي مساء الغد السبت في الجولة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث لعب مباراتين خسر الأولى أمام مازيمبي الكونغولي صفر/ 3، وفاز في الثانية على أول أغسطس الأنجولي 1 /صفر.
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