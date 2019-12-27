باهر المحمدي: هدفنا رد الأعتبار أمام الاتحاد السكندري

أكد باهر المحمدي مدافع الفريق الأول بنادي الإسماعيلي المصري أن الاتحاد السكندري فريق كبير وقوي ويجمع بين صفوفه عناصر مميزة.

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري غداً السبت في ذهاب دور الـــ8 بكأس الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب (البطولة العربية).

وقال باهر المحمدي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة :”تعرضنا لهزيمة من الاتحاد (صفر / 3) في الدوري المصري. اللاعبون يتطلعون لتعويضها ورد الأعتبار بالبطولة العربية على الرغم من قوة المنافس وإقامة المباراة وسط جماهيره”.

وأضاف :”عقدت جلسة مع اللاعبين من أجل طي صفحة الدوري المحلي والتركيز على أستعادة النتائج الإيجابية المميزة بالبطولة العربية واعادة البسمة لجماهيرنا التي نعلم مدى حزنها بعد التعثر الأخير بمسابقة الدوري (الخسارة أمام المقاولون العرب صفر / 2)”.

Advertisements

وأوضح :”درسنا المنافس بشكل جيد وأرى أن الخروج بشباك نظيفة من الإسكندرية سيسهل من مهمتنا في لقاء الإياب من أجل حسم التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة العربية”.

الاسماعيلي بقوته الضاربة يفشل في هز شباك طنطا ويكتفي بنقطة يتيمة

رسميًا | قرار صارم من الكاف باستبعاد الاسماعيلي من أبطال أفريقيا