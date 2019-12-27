أدهم السلحدار: هدفنا إسعاد جماهير الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

أكد أدهم السلحدار المدير الفني لفريق الإسماعيلي المصري أن مواجهة الاتحاد السكندري غدا السبت في ذهاب دور الثمانية من كأس الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب، ستكون صعبة جداً على فريقه.

وقال السلحدار في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بين أشقاء من بلد واحد، ولكن تبقي ذات طابع خاص وسيترقبها عشاق الكرة المصرية.

وأضاف:”كنت أتمني ألا تسفر القرعة عن تلك المواجهة، وتكون في النهائي بحيث يكون طرفيها مصري خالص، ولكن من يفوز نتمني له إستكمال المشوار والتتويج بالبطولة”.

وأوضح السلحدار:” نحن في جاهزية بدنية وفنية عالية خاصة أن اللاعبين يسعون إلي مصالحة الجماهير،الفريق المنافس كبير ولديه جماهيرية عريضة وجهاز فني قدير تحت قيادة طلعت يوسف ، ونتمنى أن تكون مباراة تليق بإسم مصر“.

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