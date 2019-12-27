رياضة | باتريك مبوما يتحدث لـ "الخليج 365 الرياضي" ويختار أفضل لاعب في إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باتريك مبوما يتحدث لـ "الخليج 365 الرياضي" ويختار أفضل لاعب في إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الإعلان عن أفضل لاعب فى قارة إفريقيا عام 2019، والمقرر له يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 فى مصر وتحديدًا بمدينة الغردقة، بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" عن المرشحين للفوز بالجائزة.

ودخل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وهداف الدوري الإنجليزي الموسميين الماضيين القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا وللمرة الثالثة على التوالي، ويسعي للحفاظ عليها بعدما توُج بها العاميين الماضيين 2017 و2018.

ويتنافس صلاح مع الثنائي ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وحرص "الخليج 365 الرياضي" على الحديث مع أحد أساطير كرة القدم الإفريقية ونجم الكاميرون السابق "باتريك مبوما" لمعرفة رأيه فى الأفضل فى إفريقيا هذا العام.

وقال باتريك مبوما فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" :" أري أن ساديو ماني هو من يستحق جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا هذا العام خاصة وأن اللاعب قدم أخر 18 شهر بمستوي جيد وثابت مع فريقه ليفربول ومنتخب السنغال وأيضا مساهمته فى صعود منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الأفريقية وكان قريب من الفوز بها بجانب مساهمته مع فريقه".

و قام الأسطورة الكاميرونية بوضع ترتيب الأفضل فى إفريقيا من وجهة نظره كالأتي.

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1- ساديو ماني

2- محمد صلاح

3- رياض محرز

وقال باتريك مبوما عن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول والذى وضعه النجم الكاميرونى فى المركز الثانى :" محمد صلاح قائد ومهاجم كبير لدى منتخب مصر وليفربول ولكنه لم يحقق هذا العام النجاح فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى كانت على الأراضي المصرية".

وعن رياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر والذى توُج ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قال مبوما :" رياض محرز لم يلعب بشكل أساسي مع مانشستر سيتي لم يلعب بما يكفي مع فريقه، أيضًا لم يكن الأفضل فى منتخب بلاده الجزائر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية رغم هدفه من ركلة حرة فى نصف النهائي أمام نيجيريا".

ويعد باتريك مبوما أحد النجوم فى تاريخ إفريقيا ومنتخب الكاميرون ولعب مع باريس سان جيرمان وميتز فى الدوري الفرنسي وكالياري فى الدوري الإيطالي بجانب اللعب فى صفوف سندرلاند فى الدوري الإنجليزي وكل من جامبا أوساكا وطوكيو فيردى وفيسيل كوبه فى الدوري اليابانى.