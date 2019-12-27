رياضة | حصاد ميسي 2019.. تُوج ملكًا للأرقام القياسية وعانق الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد ميسي 2019.. تُوج ملكًا للأرقام القياسية وعانق الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد ليونيل ميسي أسطورة كروية عزفت على ألحان المنافسين أجمل سيمفونية راقصًا التانجو على هزيمتهم بنتائج تاريخية، ملامسًا بيديه الجوائز الذهبية الفردية، بسبب سحره الخاطف لجميع أنظار عشاق الساحرة المستديرة، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي حصاد عام 2019 للأسطورة الأرجنتينية.

معاناة في بداية عام 2019 وخسارة رقم فردي وحيد

عاني ليونيل ميسي في بداية العام، بعد خسارة لقب بطولة كوبا أمريكا، في البرازيل حيث عوقب بالإيقاف خلال 6 مباريات بسبب تصريحاته المسيئة ضد الحكام بعد الخروج من الدور نصف النهائي، في البطولة التي أحرز لقبها المنتخب البرازيلي.

معاناة ميسي استمرت في بداية العام، بعدما تعرض لإصابة قوية ابعدته كثيرا عن الملاعب، قبل أن يعود نجم البلوجرانا لقيادة فريقه لصدارة الدوري ودوري أبطال أوروبا والتأهل لدور الـ16، كما أنه تساوى مع الرقم القياسي كريستيانو رونالدو بـ 34 هاتريك في الدوري الاسباني.

وعلى الرغم من تسجيله 50 هدفًا مع فريقه ومنتخب بلاده، لكنه لم يتفوق على البولندي روبرت ليفاندوفسكي ، الذي سجل 54 هدفًا هذا العام ، ويعد ذلك الإنجاز الفردي الوحيد الذي لم يستطع ميسي تحقيقه.

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الفوز بالحذاء الذهبي والتسجيل للموسم الـ16 على التوالي

سجل ميسي 36 هدفًا في موسم 2018-2019 ليتوج بالحذاء الذهبي، كما تمكن من الانفراد برقم قياسي جديد بالتفوق علىأدوريز مهاجم أتليتيك بلباو، بتسجيله أهداف للموسم السادس عشر على التوالي.

أرقام قياسية في دوري أبطال أوروبا

وأصبح ميسي أول لاعب في دوري أبطال أوروبا يتمكن من التسجيل في دوري أبطال أوروبا للموسم الـ15 على التوالي، بعدما سجل هدفا في مباراة برشلونة في فوز فريقه 2-1 على سلافيا براج التشيكي، ليتفوق على هدافا ريال مدريد راؤول جونزاليس، وكريم بنزيما، كما أصبح أول لاعب يسجل أمام 34 منافس مختلف في دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه الثاني أمام بروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي أنتهت بنتيجة 3-1

الحصول على الكرة الذهبية

أصبح ليونيل ميس أول لاعب يتوج بالكرة الذهبية للمرة السادسة على التوالي، ليتفوق على كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، في الحفلة التي أقيمت يوم 2 ديسمبر الماضي، كما توج بجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم.