رياضة | نادي برازيلي يهدد بقاء جوليانو في النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي برازيلي يهدد بقاء جوليانو في النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، إلى سعي إدارة نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، إلى خطف نجم الفريق الأول للكرة بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكشفت صحيفة "Diario Carioca"، أن نادي فاسكو دي جاما البرازيلي، قدم عرض رسمي إلى إدارة نادث النصر، لضم نجمه البرازيلي جوليانو دي باولا، في يناير 2020.

موقف جوليانو من الرحيل عن النصر:-

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واضافت الصحيفة، أن جوليانو أبدى موافقته المبدئية على الانتقال إلى فريق فاسكو دي جاما؛ لرغبته في العودة إلى البرازيل، وتمثيل منتخبه الوطني.

وانضم جوليانو "29 سنة"، إلى صفوف الفريق الأول للكرة بنادي النصر في أغسطس 2018، قادمًا من نادي فناربخشه التركي، مقابل بـ10 ملايين و500 ألف يورو.

وشارك اللاعب البرازيلي مع النصر في 55 مباراة، سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 15 آخرين.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد غريمة التقليدي الهلال في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.