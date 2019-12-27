رياضة | نتائج الجولة السادسة من دوري الدرجة الرابعة بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج الجولة السادسة من دوري الدرجة الرابعة بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة السادسة من دوري القسم الرابع بمنطقة الغربية والتي أقيمت عصر اليوم عن النتائج التالية :-

فوز شباب قطور على شباب زفتى بثلاثة أهداف نظيفة، سجلهما سعد صالح هدفين، وأحمد أبو سكين هدف.

وتغلب شباب سمنود على الدلتا بخماسية مقابل هدف، وفي مباراة مثيرة حقق فريق مركز شباب قسطا الفوز علي شباب بسيون بنتيجة ٢/٣.

وفاز محلة حسن على شباب الجابرية ١/٢، وشهدت المباراة تألق حارس مرمي الجابرية الذي تصد لضربة جزاء، وجاء هدفي محلة حسن عن طريق كلا من شوقي والي في الدقيقة 40، والهدف الثاني عن طريق شادي البيلي في الدقيقة 82 عن طريق ضربة جزاء.

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كما فاز فريق قحافة على شباب المحلة بهدفين دون رد، عن طريق محمد عبولي.

وفاز السنطة على شباب كفر الزيات بالانسحاب بهدفين دون رد.

يتصدر المجموعة شباب سمنود ١٦ نقطة والثانى كل من قحافة وشباب قطور والسنطة ١٥ نقطة والخامس شباب محلة حسن ١١ نقطة والسادس شباب زفتى ٨ نقاط والسابع شباب الجابرية ٧ نقاط والثامن شباب بسيون ٤نقاط والتاسع شباب كفر الزيات ٤ نقاط والعاشر شباب قسطا ٣نقاط والحادى عشر الدلتا الرياضى ٣ نقاط والأخير شباب المحلة نقطتين.

وتقام مباريات الجولة السابعة يوم الاثنين القادم ٣٠ ديسمبر بلقاء شباب زفتى مع الدلتا الرياضى الساعة الثانية ظهرا

يشرف على المسابقة منطقة الغربية برئاسة الكابتن محيى الكيلاني وسعيد العجوانى مقرر اللجنه ومجدى ناشد المدير التنفيذي لمنطقة الغربية لكرة القدم.