رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي عودة رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، كما عاد ياسر إبراهيم للظهور مجددًا بعدما تعافى من الإصابة في العضلة الضامة والتي أبعدته عن الفريق منذ إصابته في إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة حرس الحدود.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلى لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وحسام عاشور، وجيرالدو، ووليد أزارو، وجونيور أجايي.

فيما تم استبعاد كلا من :-

حمدي فتحي ورمضان صبحي ومحمود وحيد ومروان محسن بسبب الإصابة، وصالح جمعة وصلاح محسن لقرار فني.