رياضة | هاني سعيد: تشاتشيتش اختيار مناسب لبيراميدز.. وأشكر زيزو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني سعيد: تشاتشيتش اختيار مناسب لبيراميدز.. وأشكر زيزو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن الوقت لم يكن كافيا لاختيار مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر، ولكن النادي نجح بالنهاية في التعاقد مع مدير فني كبير هو الكرواتي انتي تشاتشيتش، والذي يمتلك سيرة ذاتية كبيرة.

أضاف هاني سعيد خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد أن الهدف هو للعودة إلى الطريق الصحيح والمنافسة على كل البطولات، التي يشارك فيها نادي بيراميدز، لتحقيق إنجاز يستحقه بفضل ما يمتلكه من إمكانيات وإدارة قوية.

ووجه المدير الرياضي، الشكر إلى الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، على تولي المسؤولية في الفترة الماضية، وقاد الفريق في فترة صعبة، كان خلالها على قدر المسئولية، متمنيا التوفيق للجهاز الفني الجديد، لا سيما وأن حلم الجميع داخل النادي هو تحقيق شيء جديد لهذا الكيان الكبير