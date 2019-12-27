رياضة | تشكيل الجهاز الفني لبيراميدز

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أعلن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن الجهاز المعاون للمدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش الذي سيتولى المهمة الفنية لفريق الكرة في المرحلة المقبلة.

أوضح أن المدرب الكرواتي يصطحب معه مدربين ومدرب حراس مرمى ومخطط أحمال بجانب محلل أداء، وسيتواجد معهم محمود فتح الله وعمرو مختار كمدربين في الجهاز المعاون.

وأعلن عن أسماء الجهاز الفني المعاون على النحو التالي:

المدير الفني: أنتي تشاتشيتش

المدربان المساعدان:

ايميتسا سيرتيتش - أندروي فيرنشينا

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مدرب حراس المرمى: دراجو كونديتش

مدرب: محمود فتح الله

مدرب مساعد: عمرو مختار

مدرب اللياقة البدنية: ليونارد صوفينا

محلل الأداء: يوزو تاديتش