رياضة | إنتر ميلان يقترب من ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يقترب من ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية إن نادي إنتر ميلان الإيطالي اقترب من ضم نجم فريق برشلونة الإسباني ومنتخب تشيلي "أرتورو فيدال" في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت شبكة كالتشيو ميركاتو، عبر صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن مسئولي إنتر ميلان توصلوا لإتفاق مع إدارة برشلونة، يقضي بضم فيدال في يناير المقبل.

ورفضت إدارة النادي الكتالوني العرض الأول المقدم من الإنتر، بضم اللاعب لمدة موسمين ونصف مقابل 12 مليون يورو، بيد أن إدارة برشلونة طلبت الحصول على مبلغ 20 مليون يورو لضمه.

وتقدمت إدارة النيرادزوري عبر المدير،الرياضي بيبي ماروتا بعرض جديد يتضمن إعارة اللاعب لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، مع إلزامية الشراء في نهاية العقد مقابل 12 مليون يورو.

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ومن المتوقع أن يلاقي هذا العرض قبول إدارة النادي الكتالوني، حيث بنهاية الموسم، سيتبقى موسم واحد فقط في عقد صاحب الـ 32 عاماً، إذ ينتهي تعاقده في نهايو موسم 2021.

وإنضم فيدال لبرشلونة في صيف عام 2018 قادماً من بايرن ميونخ الألماني، ولعب من قبل في يوفنتوس وبايرليفركوزن.

ويعرف المدير الفني لإنتر ميلان أنطونيو كونتي قدرات فيدال جيداً، بعد أن عملا سوياً في يوفنتوس لمدة 3 مواسم.