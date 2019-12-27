رياضة | تعرف على أسعار وأماكن شراء تذاكر مباراة النصر ضد التعاون في السوبر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار وأماكن شراء تذاكر مباراة النصر ضد التعاون في السوبر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن أسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي بين فريق النصر بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019، ونظيره التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم المنصرم.

ومن المقرر، تقام المباراة يوم السبت الموافق 4 يناير 2019، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة". في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساء بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة والربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جرينتش.

وأعلن الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي للسوبر السعودي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أسعار تذاكر اللقاء، والتي من المقرر أن تطرح للجمهاير بدأ من غدا عبر موقع مكاني.

وفيما يلي أسعار مباراة النصر ضد التعاون في كأس السوبر.

- الموحدة خلف المرمى 25 ريال.

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- الموحدة في الواجهة 35 ريال.

- الفضية 500 ريال

- الذهبية 1000 ريال

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباراة كأس السوبر السعودي.

