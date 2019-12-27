رياضة | نتائج وترتيب الجولة الثالثة بالقسم الرابع بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج وترتيب الجولة الثالثة بالقسم الرابع بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثالثة، لدوري القسم الرابع بقنا، والتي شهدت تغييرات في ترتيب جدول المجموعة عقب ختام الجولة.

في المباراة الأولى، تمكن فريق نادي الشعب من تحقيق فوز كبير، على نظيره فريق مركز شباب نجع حمادي المتصدر، بخماسية مقابل هدفين، في مباراة جاءت نتيجتها عكس سير اللقاء، وكان للحظ دور كبير في فوز نادي الشعب.

بهذا الفوز يرفع فريق الشعب رصيده للنقطة 6 متساوي مع فريق نجع حمادي في عدد النقاط، وبعتلي صدارة المجموعة مؤقتا بفارق الأهداف.

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق مركز شباب دشنا، من تحقيق فوز هام خارج الأرض، على نظيره فريق نادي العمال بقنا، ليحصد اول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما تجمد رصيد فريق العمال بقنا عند نقطة واحدة بالمركز الاخير.

يذكر ان الجولة المقبلة من بطولة دوري القسم الرابع بقنا، سوف تشهد مباريات من العيار الثقيل، حيث يواجه مركز شباب دشنا، صاحب المركز الثالث، برصيد 3 نقاط، نظيره نادي الشعب بقوص، صاحب المركز الأول برصيد6 نقاط، بملعب الأول.

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فيما يواجه فريق مركز شباب نجع حمادي، صاحب المركز الثاني، برصيد 6 نقاط، نظيره فريق نادي السكر بقوص، صاحب المركز الرابع برصيد نقطة،

بينما يأتي فريق عمال قنا خارج منافسات الجولة الرابعة، للراحة "باي"

ترتيب جدول المسابقة

الاول شعب قوص 6 نقاط

الثاني نجع حمادي 6 نقاط

الثالث دشنا 3 نقاط

الرابع سكر قوص نقطة واحدة

الخامس عمال قنا نقطة واحدة