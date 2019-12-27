رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019.. كورة لايف Man City وولفرهامبتون ضد مان سيتي LIVE NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019.. كورة لايف Man City وولفرهامبتون ضد مان سيتي LIVE NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الكثير من المباريات الهامة اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019، أبرزها مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الثالثة"

أول أغسطس ضد مازيمبي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الترجي ضد فيتا كلوب، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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الرجاء ضد شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في البريميرليج "الجولة الـ19"

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ13"

الوحدة ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.