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رياضة | مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019.. كورة لايف Man City وولفرهامبتون ضد مان سيتي LIVE NOW

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019.. كورة لايف Man City وولفرهامبتون ضد مان سيتي LIVE NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الكثير من المباريات الهامة اليوم الجمعة 27 / 12 / 2019، أبرزها مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي في ، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الثالثة"

أول أغسطس ضد مازيمبي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الترجي ضد فيتا كلوب، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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الرجاء ضد شبيبة القبائل، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في البريميرليج "الجولة الـ19"

وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ13"

الوحدة ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام 6:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1.

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