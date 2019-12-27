رياضة | مران الأهلي- مروان محسن يكتفي بالتأهيل وفقرة كرة يد لتخفيف الضغط على اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي- مروان محسن يكتفي بالتأهيل وفقرة كرة يد لتخفيف الضغط على اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة لكرة اليد خلال مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة في ختام الاستعداد لمواجهة بلاتينوم الزيمبابوي.
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وحرص المدرب السويسري على رفع الضغوطات عن اللاعبين وخوفًا عليهم من الإجهاد قبل مباراة الغد.
كما أدى اللاعبون بعض الجمل الفنية التي يرغب رينيه فايلر، المدير الفني، في تنفيذها خلال مواجهة بطل زيمبابوي.
وفي سياق أخر خاض مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في فقرات تأهيل بالكرة منفردة على هامش المران الجماعي.
ويعاني مهاجم الأهلي من إجهاد عضلي حيث باتت فرص مشاركته في لقاء الغد صعبة.
ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينوم الزيمبابوي مساء غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.