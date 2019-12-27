رياضة | عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي غدًا أمام بلاتينيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يتحدث عن مواجهة الأهلي غدًا أمام بلاتينيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، التي تقام في التاسعة مساء غد السبت، على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأكد ضرورة استمرار انطلاقة الفريق القوية بعد الفوز الأخير الذي حققه على الهلال السوداني في الجولة الثانية.

وأوضح مدير الكرة أن مباراة بلاتينيوم تحظى باهتمام كبير، وأن الأهلي يسعى إلى تحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات، ويأمل الجميع بأن يكون التوفيق حليف الفريق في مواجهة الغد، قبل أن يلتقى الفريقان مجددًا في الجولة الرابعة بزيمبابوي يوم 11 يناير المقبل.

وأكد مدير الكرة على أن الأهلي دائمًا ما يكون تركيزه منصبًّا على المباراة التي يخوضها، وأن هناك فصلًا تامًّا بين البطولات التي يشارك بها الفريق، ولكن في النهاية هناك هدف محدد يسعى الجميع للوصول إليه وتحقيق الفوز في جميع المباريات التي يخوضها الفريق.

وأوضح اكتمال شفاء العديد من اللاعبين المصابين داخل صفوف الأهلي، خاصة مع عودة عمرو السولية ومشاركته في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في بطولة الدوري العام، وجاهزية زميله أحمد فتحي، ومشاركة رامي ربيعة مدافع الفريق في المران الجماعي بعد اكتمال شفائه من الإصابة العضلية التي اشتكى منها.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن دوري أبطال إفريقيا له حسابات خاصة، وأن الأهلي يسير من مباراة لأخرى وفق مراحل وأهداف محددة، وأن هدف الفريق في الوقت الحالي تخطى مرحلة دور المجموعات.

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن بطولة دوري أبطال إفريقيا تحظى بأهمية كبيرة سواء من الجماهير أو اللاعبين والجهاز الفني، وأن هناك أهدافًا تم التأكيد عليها من بداية الموسم، وفي مقدمتها دوري أبطال إفريقيا، وفي الوقت نفسه يخوض الفريق مباريات في منتهى القوة في بطولة الدوري العام.

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