رياضة | تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة السعيد ووكيله مع تيجانا.. الزمالك ينهي اتفاقه مع اللاعب مقابل 50 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى نادي الزمالك اتفاقه مع عبدالله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في شهر يناير المقبل.

وعقد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك جلسة خاصة مع اللاعب في حضور وكيل أعماله سيد مرعي وتمسك عبدالله السعيد بالحصول على 20 مليون جنيه فالموسم الواحد رغم تمسكه بالانضمام للزمالك.

واتفق الطرفان في النهاية على توقيع اللاعب لمدة موسمين ونصف وحصوله على 50 مليون جنيه توزع على مدة التعاقد ويحصل على مقدم 20 مليون جنيه مقدما عند التوقيع.

واشترط تيجانا على اللاعب أن يقوم بإنهاء تعاقده مع بيراميدز بشكل ودي لأن الزمالك لن يدخل في مفاوضات مع بيراميدز وأن الموافقة على دفع 20 مليون جنيه في الموسم مرهون بإنهاء تعاقده مع بيراميدز بشكل ودي؛ وهو ماوافق عليه اللاعب موضحا أنه سيعرض علي مسؤولي بيراميدز التنازل عن مستحقاته التي تتجاوز 10 ملايين جنيه مقابل الانتقال للزمالك.

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وجاء في الجلسة التي تنفرد بوابة "الخليج 365 الرياضي" بتفاصيلها أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام أن ما سيحصل عليه السعيد هو 15 مليون جنيه فقط في الموسم الواحد حتي لا يثير أزمة داخل صفوف الفريق بين اللاعبين.

وتحدث السعيد مع عضو مجلس الزمالك أنه يحتاج اللعب للقلعة البيضاء في هذه الفترة ويشعر بعدم راحة في بيراميدز وأن الفريق يعيش في حالة مختلفة عن التي كان عليها الموسم الماضي؛ كما أن الزمالك يحتاجه.

ومن المنتظر أن يتم إنهاء الصفقة والإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة رغم نفي أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة فالزمالك دخول ناديه في مفاوضات مع اللاعب.