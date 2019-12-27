رياضة | القناة يواصل استعداداته لمواجهة لكوكاكولا في أجواء باردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يواصل استعداداته لمواجهة لكوكاكولا في أجواء باردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته استعداداً لمواجهة كوكاكولا في إطار الجولة العاشرة قبل الأخيرة الاثنين المقبل علي ملعب القناة القديم بالاسماعيليه

بدء التدريب ببعض المحطات البدنية ثم بعض الخطط الفنية والتكتيكية وتطبيقها في أرض الملعب وينتهي التدريب بالعرضيات وكيفية التعامل معها من قبل المهاجمين بالفريق

يذكر أن القناة يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر سيراميكا برصيد 21 نقطة

ولعب القناة 9 مباريات فاز في 4 مباريات علي جمهورية شبين بهدف نظيف وعلي المريخ بهدف نظيف وعلي الزرقا بثلاثية وعلي النصر بهدفين لهدف وتعادل في 3 مع النجوم بدون أهداف ومع الداخلية بدون أهداف ومع سيراميكا بهدف لكل فريق وخسر لقائين أمام بتروجيت بهدفين دون رد وأمام الترسانة بهدف نظيف

ويسعي القناة لخطف نقاط اللقاء القادمة لانفراده بالمركز الثاني والمزاحمة علي صدارة الترتيب مع سيراميكا في حال فقد سيراميكا اي نقاط المبارايات القادمة

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وفقد القناة عنصر مهم احمد مصطفي لالا بسبب إصابته في تدريب الأمس بتمزق من الدرجة الثانية بانكل القدم يغيب علي اثره 20 يوم بعد تجبيس انكل القدم

وكان الفريق قد وجه الشكر لكل من شوقي فتحي ومحمد سعيد وقرر الاستغناء عنهم لعدم حاجة الفريق لهم علي الرغم من كونهم لاعبين كبار

ترتيب جدول المجموعة الثانية القاهرة والقناة قبل انطلاق الجولة العاشرة

1-سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

2-القناة 15 نقطة

3-منتخب السويس 15 نقطة

4-جمهورية شبين 13 نقطة

5-الداخلية 13 نقطة

6-كوكاكولا 13 نقطة

7- النجوم 11نقطة

8-النصر 10 نقاط

9-بتروجيت 9 نقاط

10- الترسانة 9 نقاط

11-المريخ 6 نقاط

12-الزرقا 3 نقاط