رياضة | صالح جمعة يغيب عن تدريبات الأهلي لليوم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يغيب عن تدريبات الأهلي لليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن مران الفريق الأحمر، لليوم الثاني على التوالي، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في دوري أبطال إفريقيا.

وكان صالح غاب عن مران أمس، دون الإعلان عن أسباب الغياب، قبل أن يكرر غيابه اليوم وسط أنباء تُفيد باقتراب رحيله عن صفوف المارد بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، خاض الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير حراس الفريق تدريبات قوية استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

وكان إكرامي اكتفى، أمس الخميس، بفقرة التدريبات البدنية وغاب عن التقسيمة، وقام بخوض فقرة تدريبات في الجيم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.