رياضة | مران الأهلي- محاضرة من فايلر للاعبين وغياب إكرامي ووحيد عن التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي- محاضرة من فايلر للاعبين وغياب إكرامي ووحيد عن التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص فايلر خلال محاضرته باللاعبين في غرفة خلفع الملابس على التأكيد بأهمية مباراة الغد أمام بلاتينيوم وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المشوار في البطولة الإفريقية.

وفي سياق أخر تغيب الثنائي شريف إكرامي ومحمود وحيد عن التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الجمعة.

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وكان إكرامي قد اكتقى بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران الأمس، نفس الحال لمحمود وحيد.

وباتت فرص مشاركتهما في مباراة الأمس صعبة للغاية لعدم مشاركتهما في المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي مساء غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.