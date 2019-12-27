رياضة | فرمان جديد من الزمالك لكاسونجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان جديد من الزمالك لكاسونجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى كاسونجو مهاجم فريق الزمالك تدريبات خاصة منفردة اليوم في مقر النادي قبل حسم موقفه من العودة للفريق.



ويدرس الزمالك موقف كاسونجو في الوقت الحالي وعودته من جديد إلى الفريق في يناير المقبل لتدعيم خط الهجوم بسبب النقص الذي يعاني منه الفريق.



وفسخ كاسونجو عقد إعارته للوداد المغربي وعاد للزمالك مطلع الموسم الجاري ويعتبر على ذمة النادي في الفترة الحالية.

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ويتواجد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في زامبيا حالياً، استعدادا لمواجهة زيسكو يونايتد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن تقام المباراة غداً السبت في تمام الساعة الثالثة عصراً، على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا الزامبية.



ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ 6 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطة لكلاً منهما.

