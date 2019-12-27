اونلاين | كول كورة Mazempi مشاهدة مباراة مازيمبي واول اغسطس بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مازيمبي

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مشاهدة مباراة مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر

مشاهدة مباراة مازيمبي مع بريميرو دي اوجوستو بث مباشر في تغطية مباشرة للقاء حيث يستضيف مباراة اليوم ملعب سيداد إينيفارسيتاريا في انطلاق الجولة الثالثة من مواجهات دوري الأبطال الأفريقي فى توقيت الساعة السادسة مساء بالتوقيت فى مصر وهو يوافق الساعة السابعة مساء بالتوقيت فى السعودية مشاهدة مباريات اليوم مجانا بث مباشر لحظة بلحظة.

مشاهدة مباريات اليوم مباشر

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بطولة دوري أبطال أفريقيا

الجولة الثالثة – المجموعة الاولى

الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى مصر.

الساعة 7:00 مساء بتوقيت فى السعودية.

الساعة 7:00 مساء بتوقيت فى الأردن.

الساعة 7:00 مساء بتوقيت فى سوريا.

الساعة 7:00 مساء بتوقيت فى فلسطين