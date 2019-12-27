اونلاين | «يلاشووت TB Mazempi» مشاهدة مباراة مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط مباشر

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مشاهدة مباراة مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر مساء اليوم 27 من ديسمبر فى فاعليات بطولة دوري أبطال أفريقيا فى منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بث مباشر مباريات اليوم فى المجموعة الاولى من البطولة الافريقية مشاهدة مباريات اليوم لايف بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر

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مشاهدة مباراة مازيمبي مع بريميرو دي اوجوستو بث مباشر في تغطية مباشرة للقاء حيث يستضيف مباراة اليوم ملعب سيداد إينيفارسيتاريا في انطلاق الجولة الثالثة من مواجهات دوري الأبطال الأفريقي فى توقيت الساعة السادسة مساء بالتوقيت فى مصر وهو يوافق الساعة السابعة مساء بالتوقيت فى السعودية مشاهدة مباريات اليوم مجانا بث مباشر لحظة بلحظة.

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