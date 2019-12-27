اونلاين | مشاهدة مباراة مازيمبي وأول أغسطس بث مباشر اليوم 27 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا (مجموعة الزمالك) ZaMaLeK

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مشاهدة مباراة مازيمبي وأول أغسطس بث مباشر اليوم 27 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا (مجموعة الزمالك) ZaMaLeK

يلا شوت مشاهدة مباراة مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو بث مباشر حيث يخوض الفريقين Mazembe vs Primero de Augusto، مواجهة اليوم الجمعة، والموافق 26 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد سيداد إينفار سيناريا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في بث مباشر لمباراة اليوم.

مشاهدة مباراة مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو

حيث يدخل نادي مازيمبي المباراة وهو يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط، فيما يقطن نظيرة بريميرو دي اوجوستو بالمركز الرابع برصيد نقطة، في جدول الترتيب، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، في بث مباشر لمباراة اليوم الجمعة، والموافق 26 من شهر ديسمير الجاري، على ستاد سيداد إينفار سيناريا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يمكن متابعة المباراة بين مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو، على ستاد سيداد إينفار سيناريا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في نقل مباشر اليوم يوتيوب.

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موعد مباراة مازيمبي وبريميرو دي اوجوستو دوري أبطال أفريقيا

الساعة 06:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت سوريا.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت فلسطين.