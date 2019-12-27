ماركا تؤكد غياب هازارد عن السوبر الإسباني وعودة مارسيلو وخاميس لتدريبات الريال

الجمعة 27 ديسمبر 2019

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن موقف مصابي ريال مدريد، قبل مواجهة خيتاف في العام الجديد من الدوري الإسباني.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي يوم الرابع من يناير 2020، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

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حيث أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن: "خاميس يمكن أن يلعب ضد خيتافي، وسيكون متاحًا للمدرب زين الدين زيدان يوم 4 يناير بعد تعافيه من الإصابة".

وتابعت:" مارسيلو أيضًا في طريقه للعودة أمام خيتافي، وسيكون جاهزاً للمشاركة".

وأتمت:" لن يكون إيدين هازارد جاهزًا للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، والذي سيقام في المملكة العربية السعودية".