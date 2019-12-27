الامارات | الظفرة يواصل تخصصه ويضم "الملك" لـ"الزعيم" في قائمة ضحاياه

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يواصل تخصصه ويضم "الملك" لـ"الزعيم" في قائمة ضحاياه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الظفرة تخصصه في الكبار والحق مساء اليوم الجمعة أول هزيمة على فريق الشارقة متصدر ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الحادية المنافسة.

وكان الظفرة قد فاز في الجولة الماضية على مستضيفه فريق العين بنتيجة 2-1 ليوجه بذلك انذاراً شديد اللهجة لفرق الدوري.

ورفع "فارس الظفرة" رصيده إلى 17 نقطة متقدماً للمركز السادس مؤقتاً بينما تجمدت نقاط الشارقة عند 24 في المركز الأول بصورة مؤقتة.

وسجل أهداف الظفرة خالد باوزير "د 5" وعبدالرحمن يوسف "د60" والبرازيلي جواو بيدور "د3+90" فيما جاء هدف الشارقة الوحيد بواسطة ريان مينديز من ركلة جزاء "د32".

وظهر الشارقة بصفوف متباعدة على مدار شوطي المباراة بينما كانت الثغرات واضحة جداً في خط الدفاع الذي شارك فيه الثنائي عبدالله غانم وسالم سلطان إذ غاب عنهما الانسجام واستفاد منه لاعبو الظفرة.

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كما افتقد "الملك" قوته الهجومية بسبب غياب لاعب وسطه البرازيلي، أيغور كورنادو بداعي الإصابة.

وكانت أخر خسارة تعرض لها الملك في الموسم الماضي وتحديداً يوم 11 مايو حينما خسر خارج ملعبه أمام فريق الوصل في الجولة الرابعة والعشرين للدوري لكن تلك الخسارة لم تؤثر على مشوار "الملك" الذي توج بنهاية الموسم باللقب.

وحافظ "الملك" منذ بداية الموسم على سجله الخالي من الهزائم إذ فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 لقاءات.

وقدم فريق الظفرة بفوزه على الشارقة خدمة كبيرة لفريق شباب الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة والذي أصبحت لديه الفرصة لاعتلاء صدارة الدوري إذ يخوض اختباراً سهلاً يوم "السبت" في مواجهة ضيفه اتحاد كلباء في دبي.