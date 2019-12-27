الامارات | بالفيديو والصور.. كريستيانو رونالدو يتحدى ديوكوفيتش في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور.. كريستيانو رونالدو يتحدى ديوكوفيتش في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي تواجد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يتواجد في مركز ند الشبا الرياضي بدبي مع نجم التنس العالمي ديوكوفيتش، يتنافسان في القفز لأعلى نقطة في الصالة الرياضية، في فيديو لاقى الكثير من التفاعل.
وكان رونالدو، قد حضر إلى دبي مع أسرته خلال قضاء أجازة أعياد الميلاد، وظهرت صورة له وهو يتواجد في إحدى شواطئ دبي وتظهر خلفه يظهر معالم دبي ومنها برج خليفة.
ويذكر أن رونالدو، قد توج بلقب أفضل لاعب في إيطاليا عام 2019 وحصل على المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب في العالم، الذي كان قد توج بها 5 مرات من قبل.
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