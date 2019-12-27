شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يتحدث عن مواجهة بلاتينيوم.. وطموحات الأهلي في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت، على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مشددًا على ضرورة استمرار انطلاقة الفريق القوية بعد الفوز الأخير الذي حققه على الهلال السوداني في الجولة الثانية.

وأوضح مدير الكرة أن مباراة بلاتينيوم تحظى باهتمام كبير، وأن الأهلي يسعى إلى تحقيق الفوز الثاني له في دور المجموعات، ويأمل الجميع بأن يكون التوفيق حليف الفريق في مواجهة الغد، قبل أن يلتقى الفريقان مجددًا في الجولة الرابعة بزيمبابوي يوم 11 يناير المقبل.

Advertisements

وشدد عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، على أن الأهلي دائمًا ما يكون تركيزه منصبًّا على المباراة التي يخوضها، وأن هناك فصلًا تامًّا بين البطولات التي يشارك بها الفريق، ولكن في النهاية هناك هدف محدد يسعى الجميع للوصول إليه وتحقيق الفوز في جميع المباريات التي يخوضها الفريق.

وأكد مدير الكرة اكتمال شفاء العديد من اللاعبين المصابين داخل صفوف الأهلي، خاصة مع عودة عمرو السولية ومشاركته في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، وجاهزية زميله أحمد فتحي، ومشاركة رامي ربيعة مدافع الفريق في المران الجماعي بعد اكتمال شفائه من الإصابة العضلية التي اشتكى منها.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن دوري أبطال أفريقيا له حسابات خاصة، وأن الأهلي يسير من مباراة لأخرى وفق مراحل وأهداف محددة، وأن هدف الفريق في الوقت الحالي تخطى مرحلة دور المجموعات.

واختتم سيد عبدالحفيظ تصريحاته مؤكدًا أن بطولة دوري أبطال أفريقيا تحظى بأهمية كبيرة سواء من الجماهير أو اللاعبين والجهاز الفني، وأن هناك أهدافًا تم التأكيد عليها من بداية الموسم، وفي مقدمتها دوري أبطال أفريقيا، وفي الوقت نفسه يخوض الفريق مباريات في منتهى القوة في بطولة الدوري الممتاز.