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ماركا تؤكد غياب هازارد عن السوبر الإسباني وعودة مارسيلو وخاميس لتدريبات الريال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن موقف مصابي ، قبل مواجهة خيتاف في العام الجديد من .

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي يوم الرابع من يناير 2020، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز.

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حيث أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن: "خاميس يمكن أن يلعب ضد خيتافي، وسيكون متاحًا للمدرب زين الدين زيدان يوم 4 يناير بعد تعافيه من الإصابة".

وتابعت:" مارسيلو أيضًا في طريقه للعودة أمام خيتافي، وسيكون جاهزاً للمشاركة".

وأتمت:" لن يكون إيدين هازارد جاهزًا للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، والذي سيقام في المملكة العربية ".

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