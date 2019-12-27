شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جلسة سرية بين زيدان ونجم اليوفنتوس في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019 اجتمع مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، رفقة نجم يوفنتوس الإيطالي، البوسني ميراليم بيانيتش، في دبي، حيث يقضيان عطلتهما الشتوية. وفقاً لصحيفة توتو سبورت، قام أحد الأشخاص بالتقاط صورة تجمع الثنائي في أحد الشواطئ في دبي، وظهرا وهما مبتسمان. وخسر بيانيتش مع يوفنتوس في آخر مباراة له قبل العطلة، والتي كانت أمام لاتسيو 1-3، لحساب كأس السوبر الإيطالي. ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لزيدان، حيث فقد فريقه ريال مدريد صدارة "الليغا" بعد تعادله المُخيب قبل العطلة مع أتلتيك بلباو على ملعب سانتياغو بيرنابيو.





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