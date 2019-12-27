شكرا لقرائتكم اختبار طبى يحدد جاهزية مروان محسن للمشاركة مع الأهلى أمام بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،لاختبار طبي للتأكد من جاهزيته للمشاركة في مران الفريق، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، التي تقام في التاسعة مساء غد السبت، على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك مروان محسن في المران البدني، ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد، للتأكد من جاهزيته، بعد خضوعه لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود، طبيب الفريق.

ويدخل الأهلي مواجهة بلاتينيوم غدًا وفي رصيده ثلاث نقاط من الفوز على الهلال السوداني في الجولة الثانية والهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف ، ويبحث الفريق عن استمرار انطلاقته في مشوار دور المجموعات والمنافسة بقوة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الثمانية.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أكد أن فريقه جاهز لمواجهة بلاتيينوم الزيمبابوي غداً ببطولة أفريقيا، موضحاً أن الاهلي أغلق ملف الدوري عقب مباراة الأتحاد السكندري الأخيرة ويُركّز حالياً في مواجهة بطل زيمبابوي التى يتطلع لحصد نقاطها الثلاثة.

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وأوضح مدير الكرة في تصريحات صحفية قبل مران الأهلي اليوم أن الجهاز الفني يحترم جميع المنافسين في كل المباريات ، مُعلقاً: لا نأمن غدر كرة القدم ..فهي لا تعترف إلا بمن يجتهد في الملعب بعيداً عن الأسماء والتاريخ وهي كلها أمور يعرفها ويقدرها الجهاز الفني واللاعبين تماماً لذا سيكون التركيز شعار الجميع في الفريق خلال لقاء الغد المُرتقب.

أوضح عبد الحفيظ أنه لن يشغل نفسه بتصريحات منافسيه قبل لقاء الغد لأن الجميع في الفريق يُركز في المباراة فقط دون الإنسياق لأية أمور أخرى.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاهلي يرغب في الفوز من أجل رفع رصيده إلى 6 نقاط ومواصلة رحلة إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا لأنه يعلم أن جماهير الفريق تنتظر تحقيق اللقب الافريقي وهو ما نسعى لتحقيق بالعمل والأجتهاد والتركيز.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتينيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.