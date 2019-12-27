شكرا لقرائتكم عمر السعيد ينتظر عرض الاتحاد السكندرى .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عمر السعيد مهاجم الزمالك، ينتظر موقف إدارة ناديه من العرض الذى حصل عليه من الاتحاد السكندري، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، بعدما دخل اللاعب دائرة اهتمامات زعيم الثغر لتعزيز مركز رأس الحربة بالفريق السكندرى فى فترة الانتقالات القادمة.

ويبحث الزمالك عن تعزيز مركز رأس الحربة فى شهر يناير نظراً لإصابة المغربى خالد بوطيب بخلاف عدم اعتماد كارتيرون على عمر السعيد ما يجعل الفريق يعتمد فقط فى هذا المركز على خدمات مصطفى محمد مع توظيف المغربى أشرف بن شرقى به عند الحاجة إليه فى هذا المركز خلال سير المباريات خلال الفترة الأخيرة. Advertisements

وبدأ عمر السعيد خطة البحث عن عروض في انتقالات الشتاء لخروجه من الحسابات الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون المدير للفني الحالي للزمالك وسيبحث اللاعب مع إدارة النادى الأبيض إمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة من عدمه.

ويتواجد عمر السعيد فى الوقت الحالى مع فريق الزمالك فى زامبيا حيث يدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر غداً السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0) في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.