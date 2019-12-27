شكرا لقرائتكم "مفيش لعب هنا".. ديانج يمازح لاعبي الأهلي في مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "الخليج 365" عدة لقطات لأليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، وهو يمازح زملائه بامتناعه عن إعطائهم الكرة أثناء مران المارد الأحمر اليوم استعداداً لبطل زيمبابوي.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي غداً السبت بإستاد السلام، حيث يحتل النادي الأهلي المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الهلال السوداني صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وجاء بلاتينيوم في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.