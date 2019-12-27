شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ عن مواجهة الأهلي ضد بلاتينيوم : "لا نأمن غدر الكرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد بلاتيينوم

أعرب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن استعداد فريقه لمواجهة بلاتيينوم الزيمبابوي غداً ببطولة أفريقيا، موضحاً أن الاهلي أغلق ملف الدوى عقب مباراة الأتحاد السكندري الأخيرة ويُركّز حالياً في مواجهة بطل زيمبابوي التى يتطلع لحصد نقاطها الثلاثة.

وقال مدير الكرة في تصريحات صحفية قبل مران الأهلي اليوم أن الجهاز الفني يحترم جميع المنافسين في كل المباريات.

وأضاف :" لا نأمن غدر كرة القدم ..فهي لا تعترف إلا بمن يجتهد في الملعب بعيداً عن الأسماء والتاريخ وهي كلها أمور يعرفها ويقدرها الجهاز الفني واللاعبين تماماً لذا سيكون التركيز شعار الجميع في الفريق خلال لقاء الغد المُرتقب".

وأوضح عبد الحفيظ أنه لن يشغل نفسه بتصريحات منافسيه قبل لقاء الغد لأن الجميع في الفريق يُركز في المباراة فقط دون الإنسياق لأية أمور أخرى.

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وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاهلي يرغب في الفوز من أجل رفع رصيده إلى 6 نقاط ومواصلة رحلة إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا لأنه يعلم أن جماهير الفريق تنتظر تحقيق اللقب الافريقي وهو ما نسعى لتحقيق بالعمل والأجتهاد والتركيز.



موعد مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم

ويستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء غدا (السبت)، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السلام، في المواجهة المقرر اقامتها بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي حيث يمتلك الأهلي ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.