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شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ عن مواجهة الأهلي ضد بلاتينيوم : "لا نأمن غدر الكرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد بلاتيينوم
وقال مدير الكرة في تصريحات صحفية قبل مران الأهلي اليوم أن الجهاز الفني يحترم جميع المنافسين في كل المباريات.
وأضاف :" لا نأمن غدر كرة القدم ..فهي لا تعترف إلا بمن يجتهد في الملعب بعيداً عن الأسماء والتاريخ وهي كلها أمور يعرفها ويقدرها الجهاز الفني واللاعبين تماماً لذا سيكون التركيز شعار الجميع في الفريق خلال لقاء الغد المُرتقب".
وأوضح عبد الحفيظ أنه لن يشغل نفسه بتصريحات منافسيه قبل لقاء الغد لأن الجميع في الفريق يُركز في المباراة فقط دون الإنسياق لأية أمور أخرى.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الاهلي يرغب في الفوز من أجل رفع رصيده إلى 6 نقاط ومواصلة رحلة إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا لأنه يعلم أن جماهير الفريق تنتظر تحقيق اللقب الافريقي وهو ما نسعى لتحقيق بالعمل والأجتهاد والتركيز.
موعد مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم
وتقام مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى حضور 10 آلاف متفرج، وتعد شركة تذكرتى هى المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة‘ حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمى للشركة، فى الوقت الذى حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلى الثلاثة فى الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.
وأنهت الجهات المعنية استعدادتها لمباراة الأهلى وبلاتينيوم حيث أعرب "حسام الأمين" مراقب أمن المباراة من الكاف، و"عبدالله كيديا" مراقب عام المباراة من الكاف عن تقديرهم لجهود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، قائلين: "مطمنين على المباراة فى وجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة التى تؤمن المباراة بعد نجاحها فى تأمين البطولتين الإفريقتين بالقاهرة"، عقب زيارتهم الأخيرة لاستاد السلام للإطلاع على التجهيزات الأخيرة للمباراة.
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