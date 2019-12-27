شكرا لقرائتكم وصلة "هزار" بنكهة مالية فى البروفة الأخيرة للأهلى قبل مواجهة بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسة "الخليج 365" عدة لقطات لثلاثي النادي الأهلي أحمد فتحي، حسين الشحات والمالى أليو ديانج، حيث قام فتحي والشحات بإمساك اللاعب المالي والمزاح معه بعدم إفلاته.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي غداً السبت بإستاد السلام، حيث يحتل النادي الأهلي المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الهلال السوداني صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، وجاء بلاتينيوم في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.