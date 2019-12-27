شكرا لقرائتكم الزمالك يُبرر استمرار المغربى خالد بوطيب بنسبة الـ30% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسؤولو الزمالك إن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق كان يلعب مع الفريق بقوة 30 % مما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية بسبب الإصابة التي يعاني منها فى أحد أوتار القدم اليمنى منذ فترة طويلة لذلك فضلت إدارة الكرة بالنادي إجراءه عملية جراحية حتي يستعيد كامل قوته البدنية والمهارية.

وأوضح مسؤولو الزمالك إن خضوع بوطيب لفحوصات في فرنسا بسبب إن الأشعة العادية لم تكن كافية لتحديد الإصابة وحجمها قبل إجراء اللاعب للعملية الجراحية فى الركبة لذلك لم تتعجل إدارة الكرة فى فسخ التعاقد مع اللاعب منتظرين تحديد الموعد النهائى لعودته وحال تأكيده بصورة نهائية حول عودته في شهر فبراير المقبل سيستمر في صفوف الفريق وفقا للموعد المبدئى الذى أخطره به طبيبه المعالج من قبل، على أن يتم منحه فرصة جديدة لنهاية الموسم وفي حالة تأخر عودته عن ذلك الموعد سيرحل اللاعب عن صفوف الفريق في يناير.

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وتعرض بوطيب لانتقادات كبيرة منذ انضمامه للزمالك فى شهر يناير الماضى قادما من ملاطيا سبور التركى حيث لم يقدم المردود المنتظر منه خاصة إن الأبيض كان يعول عليه كثيرا لصناعة الفارق للأبيض فى مختلف المنافسات ولكن جاء مردوده ليعرضه للانتقادات من قبل جمهور الفريق الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى الأشهر الماضية.

وترفض إدارة الزمالك، التعجل فى ملف خالد بوطيب وحسم رحيله من عدمه انتظارا لنهاية الشهر الجارى وتحديد الموعد النهائى الخاص بعودته للفريق من عدمه، لحسم الصفقة التى سيبرمها الفريق فى شهر يناير المقبل، وكشف مسؤولو الزمالك إن المغربى خالد بوطيب من المفترض أن يجرى عملية جراحية منذ عدة أشهر ولكن بعد خضوعه لأشعة عادية تم تفضيل إجراءه عمليات تقوية وتأهيل وشارك مع الفريق قبل أن تكشف الأشعة التى خضع لها فى فرنسا بعد تكرار شكواه من الإصابة حاجته لإجراء عملية جراحية.