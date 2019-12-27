شكرا لقرائتكم الكرواتي أنتي تشاتشيتش مديرًا فنيًا لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستمر المدير الفني الكرواتي في قيادة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم روسيا ٢٠١٨، قبل أن يتفق مع إدارة الاتحاد الكرواتي على الرحيل بعد التعادل مع فنلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.
وسبق للمدير الفني الجديد لبيراميدز، خوض تجربة تدريبية لمدة ثلاث سنوات في ليبيا وحقق معهم نتائج طيبة للغاية، كما فاز مع فريق دينامو زغرب بالدوري الكرواتي.
ويعلن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي عن كافة تفاصيل التعاقد مع تشاتشيتش في مؤتمر صحفي كبير، يقام مساء اليوم الجمعة، بحضور المدير الفني الجديد وجهازه المعاون، عقب وصول تشاتشيتش مباشرة إلى مطار القاهرة، واللحاق بطاقمه المعاون الذي يتواجد في القاهرة منذ الأمس.
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